Еще 7 улиц в Лобне расчистят от снега 24 января

Читайте нас в:

Оперативный штаб по уборке снега возглавила временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова. Сегодня работы проведут по следующим адресам: улица Мирная, дома № 25 и № 27; улица Победы, дома № 10/11 и № 22; улица 40 лет Октября, дом № 10; улица Шадунца, дом № 7; улица Ленина, дом № 10; улица Батарейная, дом № 2; улица Московская, дом № 5.

Оставить комментарий о качестве уборки снега можно в официальном Telegram-канале Анны Владимировны.

«Жду от жителей этих адресов завтра реакцию, как прошла уборка, все ли в порядке. Будем вместе следить за выполнением плана», - написала Анна Кротова в Telegram-канале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».