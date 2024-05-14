Еще 7 участков дорог отремонтируют в Химках летом

Сейчас работы проходят на круговой развязке на пересечении Юбилейного проспекта, Молодежного проезда и улицы Дружбы. Коммунальщики уже сняли старый асфальт и укладывают выравнивающий слой с основным покрытием. Отремонтируют полотно также улице Пролетарской, Вашутинском шоссе, на участке дороги вблизи деревень Покров, Веревское и Клушино.

«Участки дорог, которые необходимо отремонтировать, выбрали с учетом пожеланий наших химчан. Всего в округе отремонтируем семь автомобильных дорог общей протяженностью более 10 тысяч метров и площадью почти 100 тысяч квадратных метров», - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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