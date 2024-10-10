Еще 7 школ помощи неизлечимым пациентам открыли в Подмосковье

Школы работают под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи. Сейчас в Подмосковье действует 24 такие организации. Расписание и темы занятий доступны на портале паллиативной помощи, сайтах больниц и в соцсетях. Запись не требуется, обучение бесплатное.

«Порой самое правильное и лучшее решение, что мы можем сделать для наших родных, - быть с ними рядом. В наших школах паллиативного пациента родственникам расскажут, как создать дома комфортные условия для больного, и обучат правильному уходу», - отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

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