Еще 7 школ паллиативного пациента откроют в Подмосковье в августе

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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вместе с жителями проверил работу подрядчика в Наташинском парке в Люберцах. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

На объекте работает организация «РомСтрой-1» с 15 апреля этого года.

«Специалисты уже приступили к укладке плитки на дорожках, асфальтового покрытия велодорожки. Ведется устройство опор освещения и коммуникаций. После благоустройства в парке будут созданы смотровые площадки и лодочная станция. Появится полноценная спортивная локация с игровой площадкой, тренажерами и экстрим-зона с памп-треком», – отметил Владимир Волков.

Глава отметил, что многих интересует озеленение Наташинского парка. Вместе с жителями осенью и весной высадят молодые деревья.

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