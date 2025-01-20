Еще 7 семей из Раменского получили субсидии на жилье

Супруги Туз с двумя сыновьями живут в однокомнатной квартире. Скоро у них появится третий ребенок, и родители задумались об улучшении жилищных условий.

«Мы уже присмотрели квартиру большей площади в многоэтажном доме на улице Дергаевской. Очень рады, что нашей семье оказали такую поддержку. Скоро мы будем жить в новой просторной квартире», - поделилась Евгения Туз.

Участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» должны жить в Подмосковье, быть в возрасте до 35 лет, нуждаться в жилье, иметь доходы для оплаты 65% стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Получить субсидию могут также многодетные семьи Подмосковья, в которых воспитывают семь и более детей. Для участия в программе подойдут и те супруги, у которых одновременно родилось трое и более детей. Мера поддержки поможет получить 100% стоимости на покупку более комфортного и удобного жилья.