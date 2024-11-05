Еще 7 ресторанов быстрого питания открыли в Подмосковье за 10 месяцев

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что новые рестораны сети открылись в округах Красногорск, Балашиха, Долгопрудный, Королев, Химки, Солнечногорск и Коломна. Это 450 рабочих и свыше тысячи посадочных мест.

В конце октября в Коломне на улице Астахова открылось очередное предприятие сети, рассчитанное на 114 мест. А всего в Подмосковье работают 162 ресторана «Вкусно - и точка».

Завод премиальных сортов сыра «Рота-Агро» открылся в Ленинском округе. В проект инвестировали 1,5 миллиарда рублей, сейчас на предприятии трудятся 55 человек, а позже мощность персонала составит 200 сотрудников. Старт работе завода дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.