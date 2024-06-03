03 июня 2024, 14:44

Еще 7 полноприводных машин закупили для лесной охраны Подмосковья

Комитет лесного хозяйства Московской области
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Лесная охрана Комлесхоза Московской области получила еще семь новых машин на базе полноприводного шасси УАЗ. Автомобили укомплектованы оборудованием, подающим воду, и резервуарами.

«Это грузопассажирские автомобили на базе полноприводного шасси с возможностью транспортировки расчета или группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением. Закуплено семь таких комплексов. Техника позволит быстрее реагировать на пожары и ликвидировать их», - рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В машинах установлена система ГЛОНАСС, которая позволяет увидеть и направить ближайшую группу к месту возгорания.

Технику приобрели в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Автопарк Комлесхоза в этом году пополнится и другими видами специализированных машин.

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Пожары Лесные пожары Машины
03 июня 2024, 14:35
Студенты из Ступина победили на конкурсе проектов от «Мособлгаза»
Министерство образования Московской области
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Студенты Ступинского техникума имени Туманова приняли участие в конкурсе проектов «МАВР: Мастерская Аварийно-Восстановительных Работ». Они заняли первое место.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, студенты приняли участие в конкурсе под руководством преподавателя Артема Байкова. За победу команда получила сертификат на сумму 100 тысяч рублей.

Студенты создали 3D-модель автомобиля в специальной программе, а затем сделали прототип при помощи платформы Arduino. Аппарат запрограммировали так, чтобы он мог автоматически двигаться по черной линии и делать нужные остановки Конкурс провел «Мособлгаз» в рамках реализации плана спортивно–массовых, культурных и других социальных мероприятий на 2024 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты Ступино конкурсы
03 июня 2024, 14:12
На ремонт 614 дворов в Подмосковье выделили 5,4 миллиона рублей
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К началу осени отремонтируют 614 дворов Подмосковья — выделили 5,4 миллиона рублей. К августу благоустроят народные тропы, а к 15 июля завершится новый этап устранения ям на дорогах. Сроки огласили на заседании областного правительства с губернатором Андреем Воробьевым.

«Важная тема - дворы, ямы, народные тропы. Прошу доложить и на основании обратной связи рассказать, что вошло в программу и что до 1 сентября мы должны реализовать», - сказал Воробьев.

Министр содержания территорий и государственного жилищного надзора Подмосковья Владислав Мурашов рассказал, что в этом году запланировали ремонт 614 дворов, 472 народных троп и 575 квадратных метров ям.

«Ремонт дворов - 5,4 миллиона рублей выделено, на 87 миллионов контракты еще не заключены. По ямочному ремонту заключены все контракты. График опережают Сергиев Посад, Можайск и Реутов. По народным тропам западаний нет», - уточнил он.

Жителей информируют через чаты. В чате каждого дома размещают информацию о сроках работ.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ - очень важен мониторинг сезонных работ, важна динамика. Мы в прошлом году делали работу над ошибками, когда строительная организация берет себе большое количество дворов, заходит в один и расковыривает его, а динамика слабая», - отметил Андрей Воробьев.

Ранее стало известно, что 697 детских площадок на 4,5 миллиарда рублей установят в Подмосковье в этом году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

К началу осени отремонтируют 614 дворов Подмосковья - выделили 5,4 миллиона рублей. К августу благоустроят народные тропы, а к 15 июля завершится новый этап устранения ям на дорогах. Сроки огласили на заседании областного правительства с губернатором Андреем Воробьевым.

Андрей Воробьев
03 июня 2024, 14:07
ЖК «Мишино» достроят в Химках в четвертом квартале этого года
Пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области
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Подмосковный стройнадзор проверил строительство жилого комплекса «Мишино» в Химках. Его возводят в деревне Вашутино.

Как рассказали в ведомстве, готовность двух пятиэтажных домов второго этапа строительства ЖК достигла 30% и 50%. Всего там возведут шесть зданий.

«В процессе возведения двух домов выкопан котлован, выполнены фундамент и несущие монолитные конструкции. В настоящее время ведутся работы по бетонированию стен колонн на второй секции дома № 5 и гидроизоляционные работы стен подвала дома № 6», - добавили в стройнадзоре.

Многоквартирные дома второго этапа ЖК «Мишино» выполнят в едином архитектурном стиле. Фасады оформят кирпичом натуральных оттенков для слияния с природным ландшафтом. Завершить работы планируют в четвертом квартале этого года.

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Химки Строительство
03 июня 2024, 14:06
Свыше 5 тысяч человек посмотрели выступление по мотофристайлу в Зарайске
Пресс-служба Минкульттуризма МО
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Команда мотофристайла FMX13 выступила в Зарайске в рамках фестиваля «Мото-Фристайл». Посмотреть шоу пришли свыше пяти тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Зрители увидели зрелищные трюки на мотоциклах и багги в исполнении профессионалов мирового уровня. Этим летом команда выступит еще в четырех округах Подмосковья: 15 июня в Дмитрове, 23 июня в Серпухове, 29 июня в Коломне и 31 августа в Сергиевом Посаде.

Напомним, команду FMX13 основал в 2007 году уроженец Коломны Алексей Колесников. Спортсмен принимал участие в соревнованиях различного уровня, включая крупнейший в мире турнир по фристайл мотокроссу RedBull XFighters.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Зарайск

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