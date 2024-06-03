Еще 7 полноприводных машин закупили для лесной охраны Подмосковья

К началу осени отремонтируют 614 дворов Подмосковья — выделили 5,4 миллиона рублей. К августу благоустроят народные тропы, а к 15 июля завершится новый этап устранения ям на дорогах. Сроки огласили на заседании областного правительства с губернатором Андреем Воробьевым.

«Важная тема - дворы, ямы, народные тропы. Прошу доложить и на основании обратной связи рассказать, что вошло в программу и что до 1 сентября мы должны реализовать», - сказал Воробьев.

Министр содержания территорий и государственного жилищного надзора Подмосковья Владислав Мурашов рассказал, что в этом году запланировали ремонт 614 дворов, 472 народных троп и 575 квадратных метров ям.

«Ремонт дворов - 5,4 миллиона рублей выделено, на 87 миллионов контракты еще не заключены. По ямочному ремонту заключены все контракты. График опережают Сергиев Посад, Можайск и Реутов. По народным тропам западаний нет», - уточнил он.

Жителей информируют через чаты. В чате каждого дома размещают информацию о сроках работ.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ - очень важен мониторинг сезонных работ, важна динамика. Мы в прошлом году делали работу над ошибками, когда строительная организация берет себе большое количество дворов, заходит в один и расковыривает его, а динамика слабая», - отметил Андрей Воробьев.

Ранее стало известно, что 697 детских площадок на 4,5 миллиарда рублей установят в Подмосковье в этом году.

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К началу осени отремонтируют 614 дворов Подмосковья - выделили 5,4 миллиона рублей. К августу благоустроят народные тропы, а к 15 июля завершится новый этап устранения ям на дорогах. Сроки огласили на заседании областного правительства с губернатором Андреем Воробьевым.