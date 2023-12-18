18 декабря 2023, 12:59

Еще 7 мостов отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту

Минтранс Подмосковья
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Капитальный ремонт семи мостов на региональных трассах завершился в Подмосковье. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Капремонт мостов завершен в Ступине, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Егорьевске, Серебряных Прудах, Истре и Серпухове. Сейчас работы продолжаются еще на шести мостах», - рассказал заместитель председателя правительства Алексей Гержик.

До конца года дорожники планируют завершить первый этап ремонта путепровода через ж/д пути на улице Федотовской в Воскресенске и на мосту через реку Черноголовку на улице Советской Конституции в Ногинске.

Проезд уже открыт по мостам ручей у деревни Матюково в Ступине и через реку Вырку в Орехово-Зуеве и других местах. На всех семи сооружениях укрепили пролеты и опоры, положили новые переходные плиты, заменили ограждения и системы водоотвода. Мосты в Серебряных Прудах и Орехово-Зуеве, а также путепровод в Егорьевске перед началом работ полностью демонтировали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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Строительство Дороги Ремонтные работы
18 декабря 2023, 12:57
Эксперты по оценке ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье подвели итоги работы за год
Министерство образования МО
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Совещание с председателями предметных комиссий Подмосковья прошло в АСОУ. На встрече подвели итоги работы за год. По критериям Рособрнадзора, предметные комиссии Московской области показали высокие результаты и набрали максимальное количество баллов.

Такая оценка говорит о высоком уровне подготовки экспертов, что, соответственно, является гарантом проверки работ участников ЕГЭ и ОГЭ строго в соответствии с критериями оценивания.

В предметную комиссию входят эксперты и специалисты, занимающиеся оценкой и анализом экзаменационных работ. Отмечается, что предметные комиссии Подмосковья по математике, химии и английскому языку вошли в пятерку лучших России.

«На совещании были даны рекомендации по подготовке экспертов и формированию составов предметных комиссий на 2024 год», - добавили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

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Школьники Образование
18 декабря 2023, 12:32
Археологическая выставка начнется в Сергиевом Посаде 21 декабря
Сергиево-Посадский музей-заповедник
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Выставка «Свидетели великой Смуты: быт и вооружение защитников Троице-Сергиева монастыря» откроется в Сергиевом Посаде 21 декабря. Посетители увидят экспонаты, найденные во время археологических раскопок.

Археологические исследования проводили в связи с реконструкцией инженерных сетей на территории Троице-Сергиевой Лавры в 2022–2023 годах. Археологи обнаружили тысячи находок, наиболее яркие из которых представлены в зале музея.

Так, посетители увидят подлинные предметы, относящиеся к осаде Троице-Сергиева монастыря в 1608 году - это пули, пушечные ядра, детали огнестрельного и холодного оружия, клад и другие экземпляры. Также исследователи обнаружили 16 землянок времени осады монастыря.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Выставки Сергиев Посад
18 декабря 2023, 12:27
Турнир по дзюдо прошел во дворце спорта в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Традиционный турнир по дзюдо состоялся во Дворце спорта «Лобня». Соревнования приурочили к годовщине контрнаступления советских войск в битве под Москвой.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко поприветствовал юных дзюдоистов перед стартом.

«Достижения спортсменов - это результат тяжелых тренировок, выдержки, дисциплины. Горжусь нашими ребятами и желаю им двигаться только вперед, к новым победам», - написал Игорь Демешко в своем Telegram-канале.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко поприветствовал юных дзюдоистов перед стартом.

«Достижения спортсменов - это результат тяжелых тренировок, выдержки, дисциплины. Горжусь нашими ребятами и желаю им двигаться только вперед, к новым победам», - написал Игорь Демешко в своем Telegram-канале.

Напомним, в этом году обновили стадион «Труд» в микрорайоне Красная Поляна в Лобне. Там будут принимать турниры различных уровней. Кроме того, открыли многофункциональные площадки в «Академии спорта» и в парке Киово. Заниматься спортом на них могут все желающие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Напомним, в этом году обновили стадион «Труд» в микрорайоне Красная Поляна в Лобне. Там будут принимать турниры различных уровней. Кроме того, открыли многофункциональные площадки в «Академии спорта» и в парке Киово. Заниматься спортом на них могут все желающие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
18 декабря 2023, 12:04
Импортозамещающее предприятие по выращиванию грибов появилось в Орехово-Зуеве
Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Представительство ООО «Сибирский мицелий» открылось в Орехово-Зуеве на базе действующего грибного комплекса «Лесторфмаш». Предприятие появилось по программе импортозамещения. Теперь в округе наладят промышленное выращивание грибов и производство грибных блоков.

На подмосковном предприятии оборудовали холодильные камеры для хранения мицелия. Также на базе грибного комплекса работает лаборатория «Сибирский мицелий» - она производит мицелий высшей пробы с применением современных технологий.

«В последнее время мы наблюдаем рост заинтересованности бизнеса в области грибоводства. На территории Московской области появляются новые хозяйства, которые занимаются выращиванием и переработкой разных видов грибов», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Предприятие из Новосибирска производит мицелий сортов грибов: вешенок, шампиньонов, еринги, эноки и шиитаке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Импортозамещение

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