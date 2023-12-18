Еще 7 мостов отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту

«Капремонт мостов завершен в Ступине, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Егорьевске, Серебряных Прудах, Истре и Серпухове. Сейчас работы продолжаются еще на шести мостах», - рассказал заместитель председателя правительства Алексей Гержик.

До конца года дорожники планируют завершить первый этап ремонта путепровода через ж/д пути на улице Федотовской в Воскресенске и на мосту через реку Черноголовку на улице Советской Конституции в Ногинске.

Проезд уже открыт по мостам ручей у деревни Матюково в Ступине и через реку Вырку в Орехово-Зуеве и других местах. На всех семи сооружениях укрепили пролеты и опоры, положили новые переходные плиты, заменили ограждения и системы водоотвода. Мосты в Серебряных Прудах и Орехово-Зуеве, а также путепровод в Егорьевске перед началом работ полностью демонтировали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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