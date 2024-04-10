Еще 7 колледжей Подмосковья наладили сотрудничество с образовательными центрами в ДНР

Глава городского округа Анна Кротова подвела итоги утренних обходов. Она оценила проделанную работу и наметила план дальнейшего благоустройства.

Глава проверила территорию и здание по адресу улица 40 лет Октября, дом 12, которое находится в аварийном состоянии и включено в план капитального ремонта на 2024–2025 годы. Несмотря на чистоту территории, мусор с контейнерной площадки не был вывезен из-за расхождения в графиках вывоза регоператора и работы дворников. Анна Кротова подчеркнула важность синхронизации их работы. Она также отметила неудовлетворительное состояние дворовых территорий возле домов на улице Первая, дом 7, и Калинина, дом 19.

Местные жители пожаловались на плохую уборку подъездов на улице Ленина, дом 39 и грязь на контейнерной площадке. Она сообщила, что проблему уборки можно решить быстрее, чем расширение контейнерной площадки, для которой увеличат количество контейнеров.

Также глава осмотрела двор на улице Чехова, дом 14. Он находится в отличном состоянии с ухоженными клумбами возле подъездов и сухим подвалом, но проблему с парковкой как требующую решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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