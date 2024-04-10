Еще 7 колледжей Подмосковья наладили сотрудничество с образовательными центрами в ДНР
Еще семь подмосковных колледжей подписали соглашение о сотрудничестве с образовательными организациями ДНР. Им помогут в переходе на российские стандарты и дадут доступ к электронным учебным и методичсеким материалам.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, техникум имени Королева и ВАТ \"Холмогорка\" будут оказывать поддержку Макеевскому техникуму коммунального хозяйства и быта, Дмитровский и Орехово-Зуевские техникумы - Макеевскому техникуму промышленных технологий имени Ф.И. Бачурина, Можайский техникум и Коломенский аграрный колледж - Мариупольскому аграрно-технологическому техникуму, Ногинский техникум - Макеевскому техникуму сервиса и торговли.
Колледжа помогут при переходе на российские стандарты образования. Им предоставят доступ к платформе «Цифровой колледж Подмосковья», а также к электронным учебникам и методическим пособиям. Сотрудники учреждений смогут приезжать в регион на стажировки и повышать квалификацию.
Всего в области заключили 10 таких соглашений.
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