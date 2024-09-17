Еще 7 дворов благоустроили в Солнечногорске в этом году

Высокую пожарную опасность в лесах Подмосковья установили из-за отсутствия улучшения пожароопасной обстановки в ближайшие пять дней. Поэтому с 14 по 19 сентября на территории лесничеств Одинцовского городского округа введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

В ближайшие дни жителям региона необходимо быть особенно осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности. Нарушителям может грозить не только административное, но и уголовное наказание. В эти дни сотрудники спецслужб будут усиленно патрулировать проблемные территории. Также пройдут выездные проверки термических точек для установления причин их возникновения.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. На должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.

Также выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением правил пожарной безопасности на земельных участках, примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра тоже влечет административное наказание. Для граждан штраф составляет в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей и на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, нарушения правил безопасности в лесопарковой зоне влекут административный штраф на граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. На должностных лиц - от 50 тысяч до 80 тысяч рублей и на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 000 000 рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц - от 60 тысяч до 90 тысяч рублей и для юридических лиц - от 600 тысяч до 1 000 000 рублей.

Также нарушение правил пожарной безопасности, из-за которого возник лесной пожар без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 60 тысяч рублей, на должностных лиц - от 100 тысяч до 110 тысяч рублей и на юридических лиц - от 1 000 000 до 2 000 000 рублей.

За административные правонарушения граждане, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

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