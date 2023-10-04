Еще 7 человек стали общественными лесными инспекторами в Подмосковье в сентябре

Читайте нас в:

«Они помогают выявлять случаи незаконной рубки и нарушения лесного законодательства, фиксируют правонарушения, помогают на пожарах и проводят разъяснительную работу среди своих соседей, напоминают жителям региона о правилах поведения в лесу», - рассказал курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Лесные инспекторы также участвуют в экоакциях, например, «Наш лес. Посади свое дерево». Чтобы стать частью команды, необходимо быть совершеннолетним и не иметь судимостей. Все желающие могут обратиться в лесничество, написать заявление и пройти внутренний экзамен.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес - это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».