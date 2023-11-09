Еще 7 центров молодежного инновационного творчества в Подмосковье получили субсидии

«По результатам конкурсного отбора в число получателей субсидии вошли семь ЦМИТ из городских округов Дмитров, Балашиха, Котельники, Люберцы, Фрязино, Коломна и Красногорск. Размер одной субсидии составил два миллиона рублей», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Например, субсидии предоставили ЦМИТ «Техношкола» в Люберцах - там дети изучают робототехнику, программирование, моделирование и многое другое. На базе центра также работает подмосковный тематический лагерь нового поколения ТЕХНОCAMPUS. В нем учащиеся могут не только отдохнуть, но и узнать много нового.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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