Еще 7 боеприпасов времен Великой Отечественной войны уничтожили в Истре
Взрывотехники поисково-спасательного отряда «Мособлпожспас» обезвредили в лесу под Истрой боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Снаряды и мину нашли около деревни Лужки.
По словам замначальника ПСО-2 Дениса Совенкова, в Систему-112 позвонил местный житель, который нашел семь боеприпасов в лесу у деревни Лужки.
Прибыв на место, взрывотехники определили, что это шесть артиллерийских снарядов и минометная мина. К счастью, боеприпасы находились далеко от жилых домов и дорог. Тем не менее, неразорвавшиеся снаряды представляли потенциальную угрозу для людей и животных. Специалисты обезвредили все находки, соблюдая технику безопасности.
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