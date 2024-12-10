Еще 66 человек получили премию «Гордость Подмосковья» за высокие достижения

«Традиционно в преддверии Нового года мы встречаемся на этом добром мероприятии. К нам приехали более 200 гостей со всего Подмосковья: приемные и многодетные семьи, дети с ограниченными возможностями здоровья и детки из семейных центров, а также семьи наших бойцов. Сегодня мы отметили их успехи и достижения, высокие результаты в учебе, спорте, творчестве», - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В этом году наградили 66 взрослых и детей. Самыми юными обладателями премии стали шестилетний Вася Лобанов и его пятилетняя сестра Вика. Вместе они стали призерами и победителями соревнований по танцам.

«Мы встречаемся здесь уже семь лет. За это время количество ребят, участвующих в конкурсах, значительно увеличилось. Количество призеров и победителей международных мероприятий возросло в 1,5 раза. Рады отметить эти успехи наградами», - сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Благодарностью губернатора Подмосковья Андрея Воробьева отметили и целые семьи.

Наталья Почип из Балашихи стала одной из тех, кто получил награду. Она приехала на мероприятие с мужем и сыновьями Матвеем и Акимом.

«Для меня это очень волнительное мероприятие. Получить награду „Гордость Подмосковья“ - это очень почетно для меня и моей семьи», - делится впечатлениями Наталья.

Еще одну награду получила семья Грек из Подольска, в которой муж Владимир сейчас находится в зоне специальной военной операции. Жена с детьми занимается гуманитарной помощью и руководит движением «Ангелы фронта».