10 декабря 2024, 17:58

Еще 66 человек получили премию «Гордость Подмосковья» за высокие достижения

Министерство социального развития Подмосковья
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Торжественная церемония «Гордость Подмосковья» прошла в Красногорске 10 декабря. Региональную премию получили многодетные и приемные семьи, а также ребята, которые показали высокие результаты в разных сферах жизни.

«Традиционно в преддверии Нового года мы встречаемся на этом добром мероприятии. К нам приехали более 200 гостей со всего Подмосковья: приемные и многодетные семьи, дети с ограниченными возможностями здоровья и детки из семейных центров, а также семьи наших бойцов. Сегодня мы отметили их успехи и достижения, высокие результаты в учебе, спорте, творчестве», - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В этом году наградили 66 взрослых и детей. Самыми юными обладателями премии стали шестилетний Вася Лобанов и его пятилетняя сестра Вика. Вместе они стали призерами и победителями соревнований по танцам.

«Мы встречаемся здесь уже семь лет. За это время количество ребят, участвующих в конкурсах, значительно увеличилось. Количество призеров и победителей международных мероприятий возросло в 1,5 раза. Рады отметить эти успехи наградами», - сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Благодарностью губернатора Подмосковья Андрея Воробьева отметили и целые семьи.

Наталья Почип из Балашихи стала одной из тех, кто получил награду. Она приехала на мероприятие с мужем и сыновьями Матвеем и Акимом.

«Для меня это очень волнительное мероприятие. Получить награду „Гордость Подмосковья“ - это очень почетно для меня и моей семьи», - делится впечатлениями Наталья.

Еще одну награду получила семья Грек из Подольска, в которой муж Владимир сейчас находится в зоне специальной военной операции. Жена с детьми занимается гуманитарной помощью и руководит движением «Ангелы фронта».

Дети Награды Семья
10 декабря 2024, 17:41
Замглавы Можайска поздравил новых выпускников «Школы фермера»
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Праздник в честь очередного выпуска образовательного проекта прошел в Можайском техникуме. Дипломированными аграриями стали 40 человек.

С завершением обучения студентов поздравили заместитель главы округа Денис Потылицын, депутат Татьяна Дроздова, заместитель председателя Московского крестьянского союза Василий Макашин и директор центра розничного и малого бизнеса Россельхозбанка Владимир Капранов.

Денис Потылицын отметил, что начинающие и опытные фермеры получили новые знания и опыт, которые позволят запустить собственный агробизнес или вывести хозяйство на новый уровень.

В стенах Можайского техникума в течение трех месяцев 16 студентов изучали переработку продукции животноводства, а 24 - плодово-ягодное растениеводство. Они знакомились с основами менеджмента и тонкостями ведения хозяйства, посещали фермы и крупные производства. Завершением обучения стала защита проектов по развитию агробизнеса, выращиванию плодово-ягодных культур и разведению животных.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство Бизнес Можайск
10 декабря 2024, 17:15
Работники «Мособлпожспаса» напомнили правила поведения в ледяной дождь
сделано с помощью нейросетей
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Недавний обильный снегопад в Подмосковье быстро сменился дождем, который при отрицательных температурах вызвал обледенение дорог и наледь на деревьях и проводах. Ледяной дождь стал частым явлением в регионе, приводя к ДТП и авариям в коммунальной сфере.

«Первым делом стоит обратить внимание на обувь, ее подошва должна иметь нескользящую основу. Следует отказаться от высоких каблуков. Передвигаясь по скользкой дороге, нужно смотреть под ноги и обходить опасные места. Подходя к проезжей части, нельзя торопиться и тем более бежать», - отметил начальник территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

Он также подчеркнул, что такие погодные явления нарушают привычный уклад жизни. Чтобы избежать неприятностей, спасатели советуют следить за прогнозами погоды и заранее готовиться к возможным катаклизмам. Важно соблюдать осторожность на скользких дорогах: если участок имеет уклон, лучше его объехать или подстраховаться, например, ухватившись за ветки деревьев.

В случае падения следует сгруппироваться и повернуться на бок, чтобы смягчить удар. Также не стоит парковать машины под обледеневшими деревьями, чтобы избежать повреждений.

Спасатели
10 декабря 2024, 17:03
Итоги конкурса на лучшую воспитательную практику подвели в Подмосковье
Министерство образования МО
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Итоги регионального конкурса «Лучшая воспитательная практика» подвели в Губернском колледже. Призовые места заняли педагоги колледжа «Подмосковье».

Научно-практическая конференция пошла в Губернском колледже. На ней обсудили воспитательную работу в профессиональном образовании и подвели итоги конкурса на лучшую воспитательную практику.

По итогам конкурса второе место досталось педагогу-психологу Любови Смирновой, а третье - советнику директора по воспитанию Дарье Донцевой.

В ходе мероприятия педагоги также поделились опытом и обсудили план деятельности в следующем году.

Учителя
10 декабря 2024, 16:44
Еще шесть нелегальных торговых точек снесут в Мытищах в течение месяца
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По решению Арбитражного суда Московской области в Мытищах снесут целую торговую галерею. Собственник должен демонтировать постройки до конца января 2025 года.

Иск в Арбитражный суд Московской области подала администрация городского округа Мытищи и Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Ведомства выявили шесть объектов, которые ведут незаконную предпринимательскую деятельность в деревне Коргашино. На территории торговых точек продавали фейерверки, овощи-фрукты, также там открыли заведение общепита.

Комплексная строительно-техническая и землеустроительная экспертиза показала, что на кадастровый учет два участка под самовольными постройками поставили незаконно. До 1996 году в этом месте проходила действующая железная дорога. Кроме того, здания на участках возвели с многочисленными нарушениями.

На снос объектов владельцу отвели месяц. Если до конца января 2025 года собственник не ликвидирует свои постройки, их демонтирует администрация Мытищ. Предприниматель возместит все понесенные расходы и выплатит штраф в размере 2000 рублей за каждый день просрочки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Суд Мытищи

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