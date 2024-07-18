Еще 65 садоводческих товариществ газифицируют в Одинцовском округе

Андрей Иванов подчеркнул важность этой программы для 630 садовых некоммерческих товариществ округа. Теперь газовые сети прокладываются до границ участков. Обновленная программа позволит подключить к голубому топливу СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах.

«Хочу напомнить, что летом население округа увеличивается практически в два раза. Решение о догазификации может быть принято только на общем собрании членов СНТ, а его протокол обязательно прикладывается к заявке о подключении. Силами администрации были организованы встречи с председателями товариществ, проведена большая разъяснительная работа. В самих СНТ были инициированы внеочередные собрания. Поэтому призываю и управление ЖКХ, и всех задействованных в этой работе сотрудников максимально ускорить процесс», - подчеркнул глава муниципалитета.

На сегодняшний день 65 садоводческих товариществ подлежат догазификации, собрания уже проведены в 29 из них. Отметим, что с 2021 года в округе проложено 235 километров трубопроводов, заключено 5870 договоров и проведено 2307 пусков, догазифицирован 171 населенный пункт.

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