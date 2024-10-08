Еще 61 госзакупку опубликовали в Подмосковье за неделю

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Балашихе, Луховицах, Талдоме, Чехове, Серебряных Прудах и Наро-Фоминске капитально отремонтируют участки теплосетей.

Кроме того, в Богородском округе, Наро-Фоминске и Рузе найдут подрядчиков для строительства блочно-модульных котельных, а в Мытищах - для реконструкции очистных сооружений.

В Пушкино и Истре капитально отремонтируют дороги, в Коломне - мостовой переход через реку Шеленку, а в Лобне - улицу Гагарина.

Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

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