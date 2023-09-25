Еще 600 приборов фиксации нарушений на дорогах установили в Подмосковье

Читайте нас в:

«Новыми комплексами фотовидеофиксации оснастили 166 дорог в 48 городских округах Подмосковья. Наибольший объем работ провели в Подольске, Одинцове, Красногорске, Раменском и Пушкинском округах», - пояснил министр транспорта Московской область Алексей Гержик.

Камеры появились в потенциально опасных местах и точках концентрации ДТП, а также там, где есть выделенные полосы общественного транспорта, нерегулируемые пешеходные переходы и перекрестки.

Отечественные комплексы «Азимут 4», которые установили в Подмосковье, подтвердили свою эффективность в 42 регионах России. Такие устройства умеют распознавать многие виды нарушений на дорогах, включая непристегнутый ремень безопасности, телефон в руках водителя и другие.

На сегодняшний день система фотовидеофиксации Московской области - одна из самых эффективных в России. За шесть лет число аварий, погибших и раненых на дорогах сократилось более чем на 40%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.