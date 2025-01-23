Еще 60 жителей Подмосковья выиграли денежные призы на оплату ЖКУ онлайн

В розыгрыше призов участвуют жители, подписавшиеся на электронные счета. Каждый и победителей получает на лицевой счет 1500 рублей, которые также можно направить на оплату ЖКУ.

Акция завершилась, однако перейти на цифровые квитанции все еще возможно. Для этого нужно зайти в личный кабинет расчетного центра , перейти в раздел «Платежи» и выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде». Доставлять их будут на электронную почту без бумажной копии.

Особенность таких квитанций в том, что они не могут потеряться, при этом они несут такую же юридическую силу. Это позволяет упростить процедуру и экономить бумагу, отметили в МинЖКХ Подмосковья.