Еще 60 тысяч детей проверили на генетические заболевания в Подмосковье

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Исследование на генетические заболевания в Подмосковье проводят в рамках неонатального скрининга. Он позволяет выявить патологии на ранней стадии и вовремя назначить лечение, отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Исследование проводят путем забора крови из пятки ребенка. При выявлении отклонений с родителями связывается врач и разъясняет дальнейшие действия.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье жители могут на тематическом интернет-портале , а также по телефону кол-центра 8 (800) 550-30-03.