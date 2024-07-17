Еще 60 трафаретов с мерами безопасности нанесли на ж/д переходах Подмосковья

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, трафареты напоминают жителям о правилах безопасности на железной дороге.

Для снижения аварийности в регионе также строят и ремонтируют пешеходные переходы, устраняют стихийные подходы к путям, устанавливают камеры и проводят рейды.

Всего с начала года в Подмосковье провели более 80 дежурств по соблюдению безопасности на железной дороге. Это позволяет предотвратить нарушения и повысить безопасность пассажиров.

Жителей призывают не отвлекаться на телефон и переходить пути только на зеленый свет.

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