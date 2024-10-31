Еще 60 новых резидентов привлекли в индустриальные парки Подмосковья за год

Читайте нас в:

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, сейчас на территории 70 индустриальных парков региона работают около 1,5 тысяч предприятий.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, общий объем инвестиций в проекты 61 нового резидента составляет 28 миллиардов рублей.

«Ожидается, что на предприятиях будет создано более 3 тысяч рабочих мест. С появлением новых резидентов общая заполняемость индустриальных парков возросла до 88,7%», - пояснила Зиновьева.

В ведомстве добавили, что подобрать локацию для своего бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.