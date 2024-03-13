13 марта 2024, 13:55

Еще 60 километров ограждений установят на дорогах Подмосковья в 2024 году

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Безопасность дорог продолжают повышать в Подмосковье. В этом году в регионе установят еще около 60 километров ограждений в местах, где зафиксировано много аварий.

«Планируем смонтировать 48 километров металлических барьерных ограждений более чем на 200 участках дорог и 10 километров перильных ограждений у образовательных учреждений, чтобы повысить безопасность пешеходов», - пояснил заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Безопасность дорог повысят более чем в 30 городских округах. Наибольший объем работ выполнят в Щелкове, Истре и Чехове.

Ограждения также появятся в деревне Ханево в Волоколамском округе, около деревни Глядково в Можайске и на Северном шоссе в Серпухове.

Подготовка дорожной сети к ремонту после завершения зимнего периода стартовала в Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева , с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

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Дороги Работа
13 марта 2024, 14:17
Масленичные гуляния пройдут в музейно-храмовом комплексе Минобороны в Кубинке 16 и 17 марта
Unsplash
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В Музейно-храмовом комплексе Минобороны в Кубинке 16 и 17 марта пройдут Масленичные гуляния. Гостей праздника ожидают веселые игры, конкурсы и мастер-классы.

Фестиваль народного творчества пройдет одновременно на двух площадках. Посетителей ожидает анимационная программа с тематическими играми, конкурсами и уроками игры на старинных музыкальных инструментах. Фольклорные и вокальные ансамбли выступят вместе с гостями, приглашая всех на песни, танцы и хороводы.

Мероприятие начнется в 11:00 и продлится до 17:00. Вход свободный для всех желающих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Одинцово Праздники Масленица
13 марта 2024, 14:07
Первоклассники из школы № 6 в Балашихе расписали пряники для бойцов СВО в рамках акции «Неделя добрых дел»
МБОУ СОШ 6 г.о. Балашиха
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Первоклассники из школы № 6 в Балашихе расписали пряники для участников СВО в рамках акции «Неделя добрых дел». Она направлена на поддержку участников спецоперации и воспитание чувства патриотизма у детей.


В ходе акции школьники из Подмосковья будут писать письма и делать открытки для бойцов СВО, а также плести маскировочные сети и многое другое. «Неделя добрых дел» продлится с 11 по 15 марта.

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Дети Школы Школьники Балашиха
13 марта 2024, 13:47
Рабочие приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций путепровода через ж/д в Аникеевке
Минтранс Подмосковья
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Строительство путепровода через железную дорогу Рижского направления продолжается в Аникеевке. Сейчас рабочие приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций.

В региональном Минтрансе уточнили, что в скором времени строители приступят к монтажу конструкций между опорами № 4 и № 7. Общая масса металлоконструкций превышает тысячу тонн.

Параллельно со стороны Волоколамского и Новорижского шоссе продолжается устройство опор путепровода, находящихся в непосредственной близости от ж/д. Со стороны Волоколамского шоссе рабочие устраивают площадку Северного ТПУ и пункт транспортной безопасности. Открыть движение по новому путепроводу планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве дороги М-5 в Люберцах. Движение на этом участке трассы запустят к концу 2024 года.

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Строительство Дороги
13 марта 2024, 13:45
Ученики школы № 4 в Ногинске написали письма участникам СВО в рамках «Недели добрых дел»
Ольга Аввакумова
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Ребята из 9 «Г», 5 «Б» и 7 «Б» классов школы № 4 в Ногинске присоединились к акции «Неделя добрых дел». Они написали трогательные письма для участников специальной военной операции, которые скоро отправят «за ленточку».

Написать письма помогали учителя Светлана Бессингер, Елена Аксакова и Наталья Кудряшова.

«Акция „Неделя добрых дел“ началась у нас 11 марта и будет продолжаться всю неделю. Мы будем принимать участие в различных мероприятиях, будем печь блины, расписывать пряники. Одно из самых сердечных - это письма нашим защитникам отечества, которые сейчас выполняют свой долг», - отметила учительница английского языка Светлана Бессингер.

Для участников СВО важна поддержка родных и близких, но не менее приятно получать теплые и воодушевляющие послания от детей.

Подобные акции проходят во всех школах Подмосковья. Например, в Волоколамске ребята разукрасили пряники , которые упакуют и отправят участникам СВО.

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Дети Школы Учителя Богородский

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