05 июня 2024, 10:28

Еще 60 аппаратов для заготовки донорской крови закупят в Подмосковье

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Новое оборудование для заготовки крови и ее компонентов закупят для медучреждений Подмосковья. На него направят более 211 миллионов рублей.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, благодаря новой технике специалисты смогут нарастить количество заготавливаемой крови и ее компонентов.

«Они поступают в наши медучреждения для помощи пациентам с сильной кровопотерей, травмами, ожогами и другими заболеваниями. В этом году для медучреждений региона планируется закупить почти 60 единиц оборудования на сумму свыше 211 миллионов рублей», - сказал министр здравоохранения Алексей Сапанюк.

Технику поставят в 17 организаций, в том числе в областной центр крови, а также больницы Долгопрудного, Шаховской, Егорьевска и других округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о производстве лекарств в Красногорске. Лаборатория «Биннофарм Групп» замещает импортные медикаменты.

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Здравоохранение Больницы
05 июня 2024, 10:19
Школу № 1 в Дубне отремонтируют к сентябрю
Министерство строительного комплекса Московской области
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Капитальный ремонт школы № 1 продолжается в Дубне. На данный момент строительная готовность объекта достигла 50%, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

«Ведутся фасадные и общестроительные работы, монтаж инженерной системы и канализационной сети. Внутри здания идут штукатурные работы», - говорится в сообщении.

Школа № 1 - одна из старейших в городе. Ее построили в 1937 году. На время ремонтных работ учащихся перевели в другие учебные заведения левобережной Дубны. Ребята смогут вернуться в обновленную школу уже 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

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Школы Дубна
05 июня 2024, 09:53
Подозреваемого в экстремизме руководителя оккультной организации задержали в Подмосковье
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Руководителя оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову задержали в собственном доме по подозрению в экстремизме и мошенничестве. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

Суликова подозревается в экстремизме и мошенничестве за оказание псевдорелигиозных услуг. Сейчас в ее доме проходят обыски.

В ГУРБ Подмосковья рассказали, что Елена называет себя потомственной ведьмой Аленой Полынь. Ее организация проводила обучение по демонологии, таро и «боевой магии», а также продавала книги по колдовству, сатанизму и разные ингредиенты для зельеварения.

Помимо торговли и сомнительного обучения, организация вербовала подростков. За деньги им нужно было пройти собеседование и обучение, после чего любой желающий становился «просвещенным». Занимаясь такой деятельностью, Елена Суликова открыто выступала против всех религий, в том числе христианства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мошенничество Экстремизм
05 июня 2024, 09:48
Пробки в Подмосковье составили 5 баллов утром 5 июня
Unsplash
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Загруженность подмосковных дорог оценили в пять баллов утром 5 июня. Пробки образовались на нескольких трассах и шоссе.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 «Волга».

Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и держать диспанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе отремонтируют 614 дворов. На эти цели выделили 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Машины
05 июня 2024, 09:35
Детский футбольный турнир «Кубок доброты» собрал 60 участников в Подмосковье
Медиасток.рф
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Ребята со всего Подмосковья и соседних регионов собрались на футбольной арене под Красногорском, чтобы не просто погонять мяч, а побороться за Кубок доброты. Турнир провели среди воспитанников социальных учреждений, лишившихся родителей, а также детей, нуждающихся в помощи и защите государства. Идею поддержали медийные лица и бизнес.

«Очень важно организовывать такие мероприятия. Я часто такое поддерживаю и у себя на родине в Минске, и в Москве. Стараюсь приглашать детей на свои концерты и мероприятия, не оставлять без присмотра», - говорит видеоблогер Влад Кобяков.

Страсти на поле кипели нешуточные, каждый хотел выиграть кубок.

«Первую игру мы проиграли, вторую выиграли. Сейчас еще будем играть. Очень волнуюсь, очень переживаю. Даже голос сорвала», - говорит руководитель команды Ивановского детского дома «Радуга» Ирина Ишунина.

Футбол - командный спорт. Такие соревнования позволяют ребятам создать территорию дружбы и взаимовыручки, равенства возможностей и уважения к соперникам. Игры проводятся уже седьмой раз и с каждым годом привлекают все больше участников.

«Мы с этим проектом работаем не первый год. Видим, что дети действительно радуются тому, что этот проект существует, поэтому будем делать все, чтобы он продолжил расти и развиваться. Будут и другие виды спорта, мы сейчас работаем в этом направлении», - отметила PR-директор коммуникационного холдинга SkyAlliance, спонсор турнира Мария Рытова.

Шесть команд, по 10 человек в каждой. Ребята приехали не столько, чтобы доказать мастерство, сколько провести день в атмосфере праздника.

«Строительство - это созидание. Созидать вместе с детскими праздниками, с детьми. Поддерживать мероприятия спортивные. Кубок доброты проводится далеко не в первый раз, и мы его с удовольствием поддерживаем», - говорит член союза промышленников и предпринимателей «Иволга», спонсор турнира Александр Никишов.

Победителя выявили по очкам. Главный приз седьмого «Кубка доброты» уехал в детский социально-реабилитационный центр при церкви Пресвятой Троицы в коломенское Щурово, а все участники получили форму с автографами гостей. Неравнодушие и внимание, готовность побыть с ними в неформальной обстановке - это бонус, который у всех сохранится не в вещах, а в теплых воспоминаниях.

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Праздники Дети Футбол

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