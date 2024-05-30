Еще 6 тысяч видеокамер системы «Безопасный регион» установили в Химках

Камеры устанавливают на территории жилых домов, детских, спортивных и контейнерных площадок.

«В текущем году особое внимание уделяется оборудованию и подключению к системе „Безопасный регион“ видеокамер на контейнерных и детских игровых площадках. До конца года запланирована установка видеокамер на 542 площадках твердых крупногабаритных отходов и 567 детских игровых, спортивных площадках», - прокомментировал заместитель главы Химок Александр Цуканов.

Систему видеонаблюдения «Безопасный регион» внедрили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2015 году. Камеры подключают на социальных и коммерческих объектах, местах массового скоплениях людей и дорожных развязках.

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