Еще 6 тысяч территориальных зон Подмосковья внесли в ЕГРН

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По словам исполняющего обязанности заместителя руководителя Управления Росреестра по Московской области Андрея Таланова, внесение в ЕГРН сведений о территориальных зонах даст полные и точные сведения для эффективной работы.

«Это положительно отразится на инвестиционной привлекательности региона и будет способствовать достижению высоких показателей Национального рейтинга по эффективному управлению земельными ресурсами на территории Подмосковья», - рассказал Таланов.

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