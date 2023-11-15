Еще 6 тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Королева

Это уже десятая отправка гумпомощи, которую инициируют глава городского округа Королев Игорь Трифонов и волонтеры. В сборах участвуют предприниматели города, представители местного отделения партии «Единая Россия», управляющие компании и жители. Среди посылок не только утепление и продукты, но и серьезная техника, которая поможет эффективно действовать в бою.

«Везем планшеты для работы с квадрокоптерами, везем метеостанцию, 30 рулонов пены и многое другое. Хочется сказать отдельные слова благодарности фонду „Окно в мир“, который возглавляет Зеленцова Екатерина, и ее девочкам. Они плетут сети, готовят сухие супы. Спасибо им огромное и низкий поклон», - отметил первый заместитель председателя Совета депутатов Королева Дмитрий Денисов.

В каждой посылке письма с пожеланиям от детей и жителей Королева. Так что не только печки и горячие супы будут согревать бойцов в наступающую зиму, но и теплые слова тех, кто ждет своих героев дома.

14 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками СВО. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени. Он рассказал подробнее об их подвигах в Telegram-канале.