Еще 6 сирот из Зарайска получили квартиры
Еще шестеро сирот получили ключи от квартир в Зарайске по губернаторской программе «Жилище». Собственное жилье могут получить дети, оставшиеся без попечения родителей, по достижению совершеннолетия.
Заместитель заведующего отдела окружного управления социального развития № 12 Татьяна Лукьянова поздравила новоселов с началом нового этапа жизни. Одним из тех, кто получил жилье, стал Алексей Аносов. Совсем недавно он отпраздновал 18-летие. Ключи от квартиры парню вручил глава округа Зарайск Виктор Петрущенко.
Всего до конца года собственное жилье должны получить семь детей-сирот. Все квартиры благоустроенные, новым хозяевам остается только купить мебель.
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