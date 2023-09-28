Еще 6 сирот из Зарайска получили квартиры

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Заместитель заведующего отдела окружного управления социального развития № 12 Татьяна Лукьянова поздравила новоселов с началом нового этапа жизни. Одним из тех, кто получил жилье, стал Алексей Аносов. Совсем недавно он отпраздновал 18-летие. Ключи от квартиры парню вручил глава округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Всего до конца года собственное жилье должны получить семь детей-сирот. Все квартиры благоустроенные, новым хозяевам остается только купить мебель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов.

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