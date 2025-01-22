22 января 2025, 12:36

Еще 6 пунктов полиции открыли в Подмосковье за год

Главное управление региональной безопасности Московской области
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Еще шесть участковых пунктов полиции открыли в Подмосковье в 2024 году. Они заработали в Мытищах, Красногорске, Домодедове, Котельниках и Ленинском округе. Еще три заработают после капитального ремонта в этом году.

Открытие новых участковых пунктов полиции позволит улучшить охрану и повысить доступность службы для жителей, отметили в управление региональной безопасности. Они заработали на улице Мира и в поселке Нагорное в Мытищах, в деревне Глухово под Красногорском, на Высотной улице в Домодедове, в микрорайоне Южном в Котельниках и в ЖК «Миниполис Дивное» в Ленинском округе.

Еще три пункта находятся на завершающей стадии ремонта - на Заводской улице в Долгопрудном, в ЖК «Новые Котельники» и в ЖК «Мирный» в Люберцах.

«Открытие новых пунктов - это важный шаг для повышения уровня безопасности и оперативного решения вопросов жителей. Теперь у них есть возможность быстрее и удобнее получить консультацию, подать заявление или задать вопросы участковому», - отметили в ведомстве.

Полиция
22 января 2025, 12:58
График электричек на участке Александров — Куровская БМО изменится 23 января
Медиасток.рф
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Расписание некоторых пригородных поездов на участке Александров — Куровская Большого кольца МЖД изменится 23 января. В Минтрансе Московской области отметили, что корректировки связаны с обновлением ПО микропроцессорной системы управления движением электричек на станции Киржач.

Технологические «окна» назначат с 07:40 до 15:10. На этом фоне ряд электричек, курсирующих между Александровом, Орехово-Зуевым и Куровской выведут из расписания. При этом, пригородный поезд № 6424/6423 Александров - Куровская отправится в рейс на 13 минут раньше, а № 6444 Александров - Орехово-Зуево - позже на 4 часа 31 минуту.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на остановках, на официальном сайте РЖД или в мобильном приложении.

Дороги Поезда
22 января 2025, 11:55
Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-услуге по замене газового оборудования
Медиасток.рф
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Жителям Подмосковья напомнили о возможности подать заявку на ремонт газового оборудования онлайн, через «Госуслуги». Через онлайн-портал также можно оставить заявку на обратную связь.

По словам главы Мингосуправления Подмосковья Надежды Куртяник, новые возможности онлайн-портала избавят жителей от лишней бумажной волокиты. При помощи сервиса можно сообщить об истечении срока службы или поломке плиты, бойлера, котла или другой техники, которую запрещено менять самостоятельно.

«Услуги запущены на регпортале в рамках эксперимента по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования, который реализуется Московской областью совместно с федеральным правительством. Новые возможности избавят жителей от бумажной волокиты и позволят повысить качество предоставляемых услуг», - отметила она.

Услуга доступна в разделе «Дом и ЖКХ». В специальной онлайн-форме необходимо указать, какое оборудование нуждается в замене, а также адрес и дату работ. Заявку рассмотрят в течение трех рабочих дней.

Кроме того, жители могут оставить обратную связь о предоставленной услуге.

Газопровод Северный поток — 2 ЖКХ Госуслуги
22 января 2025, 11:39
Урологическое отделение Дубненской больницы возглавил новый заведующий
Пресс-служба администрации г.о. Дубна
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Главой отделения назначен врач с 15-летним стажем работы Берик Темирешов. Под его руководством урологическое отделение Дубненской больницы работает в полном составе и продолжает оказывать необходимую помощь пациентам.

Берик Темирешов окончил Саратовский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», затем прошел обучение в ординатуре по специальности «Урология» и профессиональную переподготовку по специальности «Онкология».

Ранее работал врачом-урологом в областной больнице Саратова, онкоурологом в ММКЦ «Коммунарка» в Москве, где приобрел большой опыт работы, практические навыки, усовершенствовал свои профессиональные знания.

Специалист владеет всеми видами диагностики и хирургического лечения урологических и онкоурологических заболеваний. Врач выполняет экстренные и плановые операции на высоком профессиональном уровне.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов подчеркнул, что главной задачей программы «Модернизация первичного звена» является обеспечение медицинского учреждения врачебными кадрами. Урологическое отделение больницы имеет современное оборудование для точной диагностики и эффективного лечения. Широкий спектр урологических операций выполняют два опытных специалиста.

Больницы Дубна Врачи
22 января 2025, 11:33
Электронная система оплаты ЖКУ начала работать в Серпухове
Медиасток.рф
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Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко провел оперативное совещание в администрации. Заседание начали с преимуществ перехода на электронный единый платежный документ за коммунальные услуги.

Единый документ позволят оплачивать коммунальные услуги через личный кабинет на сайте Московского областного единого расчетного центра или с помощью мобильного приложения. Система экономит время, так как больше нет необходимости ходить в банк или на почту.

Информация доступна пользователям круглосуточно. Система помогает управлять платежами и контролировать финансовые операции. В администрации Серпухова также отметили экологический фактор, ведь больше нет необходимости тратить бумагу для печати квитанций.

На оперативном совещании также подвели итоги работы Окружного управления социального развития № 17 в 2024 году и определили планы на 2025. Ведомство предоставляет 103 меры поддержки. Более 100 тысяч жителей Серпухова получают льготы, в том числе инвалиды, многодетные семьи, одинокие пенсионеры, дети без попечения родителей, участники СВО и их семьи, люди в трудной жизненной ситуации.

Одна из приоритетных задач - внедрение цифровых технологий, а наиболее актуальной мерой поддержки стал социальный контракт. Инициатива создана для малоимущих граждан, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум в Московской области. В прошлом году заключили 38 социальных контрактов, из них девять человек уже открыли собственное дело.

С этого года вместо выдачи технических средств реабилитации будут выдавать деньги, чтобы жители смогли купить необходимые товары в любых организациях, в том числе интернет-магазинах.

Среди приоритетных задач Управления социального развития - повышение рождаемости, упрощение регистрации мигрантов с целью снижения коррупции, внедрение автоматических решений для 24 услуг, поддержка ресурсных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, разработка технологии авторизации по биометрии.

С 1 января в состав управления вошел ЗАГС. В этом году планируют капитально отремонтировать Дворец торжеств «Центральный», чтобы вновь проводить здесь бракосочетания.

В День студента в муниципалитете подготовили множество мероприятий, которые позволят отметить дату ярко и памятно.

Серпухов

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