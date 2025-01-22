Еще 6 пунктов полиции открыли в Подмосковье за год

Открытие новых участковых пунктов полиции позволит улучшить охрану и повысить доступность службы для жителей, отметили в управление региональной безопасности. Они заработали на улице Мира и в поселке Нагорное в Мытищах, в деревне Глухово под Красногорском, на Высотной улице в Домодедове, в микрорайоне Южном в Котельниках и в ЖК «Миниполис Дивное» в Ленинском округе.

Еще три пункта находятся на завершающей стадии ремонта - на Заводской улице в Долгопрудном, в ЖК «Новые Котельники» и в ЖК «Мирный» в Люберцах.

«Открытие новых пунктов - это важный шаг для повышения уровня безопасности и оперативного решения вопросов жителей. Теперь у них есть возможность быстрее и удобнее получить консультацию, подать заявление или задать вопросы участковому», - отметили в ведомстве.