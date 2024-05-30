Еще 6 полигонов ТКО рекультивируют в Подмосковье в 2024 году по нацпроекту

«В этом году рекультивируем полигоны „Егорьевский“, „Сафоново“ в Раменском, „Воловичи“ в Коломне, „Лесная“ в Серпухове, „Шатура“ и „Непейно“ в Дмитровском. Все объекты находятся в степени готовности свыше 50%. Напомню, что все 39 полигонов в Подмосковье закрыты, с 2017 по 2023 год рекультивировали 21 из них», - отметил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Только на рекультивацию бывшего полигона ТКО «Сафоново» выделено более двух миллиардов рублей. Объект работал с 1980 по 2012 год. Сейчас здесь уже сформировали тело свалки, обустроили систему сбора фильтрата, производят вертикальную планировку и укрепление откосов растительным грунтом.

«Последним этапом станет посадка газона и устройство системы газосборных скважин. Здесь также сделают ограждение, наружное освещение, оборудуют контрольно-пропускной пункт и установят камеры видеонаблюдения. Планируется завершить работы в конце сентября», - добавил Шапкин.

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