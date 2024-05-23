Еще 6 подростков в Зарайске получили первые паспорта

Поздравить школьников с получением паспортов пришли представители администрации округа.

«Я вас поздравляю и желаю, чтобы все, о чем вы мечтаете, сбылось. Желаю чтобы и город и родители вами гордились», - сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Подросткам вместе с паспортом вручили Конституцию России. Приятным бонусом для детей стали пригласительные билеты на экскурсию по Водонапорной башне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поздравить школьников с получением паспортов пришли представители администрации округа.

\"Я вас поздравляю и желаю, чтобы все, о чем вы мечтаете, сбылось. Желаю чтобы и город и родители вами гордились\", - сказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Подросткам вместе с паспортом вручили Конституцию России. Приятным бонусом для детей стали пригласительные билеты на экскурсию по Водонапорной башне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».