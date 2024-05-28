Еще 6 компаний Подмосковья получили льготные участки с января

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, инвестиции в проекты составили 5,4 миллиарда рублей.

«Запланированный объем инвестиций в рамках проектов, соглашения о реализации которых были подписаны с начала 2024 года, составляет 5,4 миллиарда рублей. Благодаря их реализации в регионе появятся почти 260 новых рабочих мест для жителей Подмосковья», - отметила она.

Так, в Сергиевом Посаде компания «Комфорт М-8» построит новый промышленный комплекс, там появится около 80 рабочих мест. Запустить предприятие планируют к 2027 году.

Подобрать площадку для размещения бизнеса предпринимателя могут на инвестиционной карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых совместных проектах с Узбекистаном. Это завод сухих молочных смесей для детей, цех компонентов для автомобилей, а также аптечный ритейл для защиты растений.

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