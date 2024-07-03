Еще 6 элементов для снижения скорости на дорогах обновили в Подмосковье

Бесплатная диспансеризация позволяет жителям Подмосковья держать здоровье на контроле и вовремя начинать лечение при необходимости. С начала года обследования прошли почти два миллиона человек.

«Помимо диспансеризации мы вновь запустили акцию „Проверь свое здоровье в парке“. Так, жители могут пройти профосмотр на свежем воздухе в выходной день», - напомнила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Результат диспансеризации можно узнать в том числе с помощью телемедицины. Врач расскажет об итогах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование. Заключение с указанием результатов диагностики также направят в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

«Приятно удивлен, что теперь в Одинцове специальный блок для тех, кто проверяет здоровье. Очень удобно и быстро, а главное - нет столпотворения. Врачи сказали, что еще раз сюда приходить не нужно за результатами, все придет в электронную карту. Записали меня сразу на онлайн-прием к терапевту, чтобы он объяснил мне итоги осмотров», - рассказал житель Одинцова Петр Соколов.

Записаться на диспансеризацию можно на портале « Здоровье », по номеру телефона 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

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