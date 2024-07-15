Еще 6 домов в деревне Зубцово газифицируют в июле

Школьные лагеря в Химках открыли вторую смену. Свыше 100 детей проведут каникулы на базах летнего отдыха.

Лагеря открылись в этом году на территории четырех образовательных учреждений в Химках - Лицея № 21, школы «Флагман», школы № 29 и школы «Лидер». Программа второй смены составлена с уклоном на патриотизм, спорт и Год семьи. Педагоги проводят время с детьми на протяжении целого дня.

«Перед каждыми каникулами родители всех школьников решают вопрос, где будет находиться их ребёнок всё лето и чем будет заниматься. Самый удобный вариант отдыха - школьный лагерь. Наши педагоги проводят для детей различные конкурсы, викторины, спортивные состязания и обучающие уроки. Кроме того, для ребят устраивают пенные вечеринки», - сказал директор школы «Флагман», депутат Совета депутатов Евгений Иноземцев.

Особое внимание в летних школьных лагерях уделяют детям с ограниченными возможностями здоровья и детям из социально незащищенных семей. Ребята находятся под пристальным наблюдением педагогов, которые обеспечивают все условия безопасности.

Всего в Подмосковье в школьных лагерях уже отдохнуло свыше 64 тысяч детей в 80 учебных заведениях региона. Работать летние базы отдыха будут до самой осени: заключительная смена начнется 1 августа.

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