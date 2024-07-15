15 июля 2024, 17:49

Еще 6 домов в деревне Зубцово газифицируют в июле

Мособлгаз
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В Богородском округе продолжается реализация президентского проекта «Социальная газификация». В деревне Зубцово специалистами Мособлгаза в настоящее время ведется работа по подключению домовладений к инженерным линиям голубого топлива.

В рамках программы были построены новые уличные сети, обеспечивающие жителей деревни доступом к газу. На сегодняшний день уже в шести домах в Зубцове установлено газовое оборудование.

Бригада Ногинской газовой службы подготовила еще один дом к пусконаладочным работам. Это означает, что вскоре жители присоединятся к числу тех, кто пользуется преимуществами газификации. Газификация в Зубцове способствует повышению качества жизни и созданию более комфортной среды для всех.

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Социальная газификация Богородский
15 июля 2024, 18:01
Открытая тренировка по мотоциклетному спорту прошла в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Открытую тренировку по мотоциклетному спорт среди гонщиков от семи до 18 лет провели в Химках. Мероприятие посвятили подвигу Московского пограничного отряда на 12-й заставе в Таджикистане.

Мотогонщикам рассказали о подвиге российских пограничников в доме юного техника «Интеграл». Также спортсмены поучаствовали в показательных заездах на мотоциклах.

«Такие уроки проводим для патриотического воспитания молодёжи, чтобы они помнили о подвигах наших предков и ценили то, что армия нашей страны делает для нас. Такие мероприятия мы стараемся проводить как можно чаще, примерно три раза в месяц», - рассказала начальник отдела технических видов спорта дома юного техника «Интеграл» Евгения Капралова.

Напомним, что в Химках регулярно проводят мотопробеги, приуроченные к памятным датам. Например, байкеры клуба «Ночные волки» организовали масштабный автопробег ко Дню Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Химки
15 июля 2024, 17:57
Более 100 детей отдохнут в летних лагерях в Химках во вторую смену
Администрация Химки г.о.
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Школьные лагеря в Химках открыли вторую смену. Свыше 100 детей проведут каникулы на базах летнего отдыха.

Лагеря открылись в этом году на территории четырех образовательных учреждений в Химках - Лицея № 21, школы «Флагман», школы № 29 и школы «Лидер». Программа второй смены составлена с уклоном на патриотизм, спорт и Год семьи. Педагоги проводят время с детьми на протяжении целого дня.

«Перед каждыми каникулами родители всех школьников решают вопрос, где будет находиться их ребёнок всё лето и чем будет заниматься. Самый удобный вариант отдыха - школьный лагерь. Наши педагоги проводят для детей различные конкурсы, викторины, спортивные состязания и обучающие уроки. Кроме того, для ребят устраивают пенные вечеринки», - сказал директор школы «Флагман», депутат Совета депутатов Евгений Иноземцев.

Особое внимание в летних школьных лагерях уделяют детям с ограниченными возможностями здоровья и детям из социально незащищенных семей. Ребята находятся под пристальным наблюдением педагогов, которые обеспечивают все условия безопасности.

Всего в Подмосковье в школьных лагерях уже отдохнуло свыше 64 тысяч детей в 80 учебных заведениях региона. Работать летние базы отдыха будут до самой осени: заключительная смена начнется 1 августа.

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Химки Детские лагеря
15 июля 2024, 17:55
Детский сад построят в поселке Вуги к 2025 году
Министерство строительного комплекса Московской области
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Детский сад в поселке Вуги в Люберцах построят взамен старого по госпрограмме. Воспитанников будут обучать финансовой грамотности и профориентации.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, строители уже приступили к устройству теплых полов и отделке помещений. Там установят противопожарные окна, светодиодное освещение.

«На территории строящегося детского сада завешаются работы по устройству внешних коммуникаций, до конца сезона здесь ещё предстоит выполнить благоустройство. Перед зданием садика будет прогулочная зона и детские площадки для каждой из девяти групп, большое спортивное ядро», - уточнили в министерстве.

Детский сад станет одним из первых в регионе, где будут обучать финансовой грамотности. Благодаря игровым модулям ребята смогут уже в дошкольном возрасте включиться в профориентацию.

Работы планируют завершить к началу 2025 года.

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Люберцы Строительство
15 июля 2024, 17:53
Около 500 рабочих мест создадут в новом распределительном центре в Дмитрове
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Компания «ЭТМ» создаст производственно-складской распределительный центр в индустриальном парке «Белый Раст» в Дмитрове. Там создадут около 500 рабочих мест.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, компания получила земельный участок площадью 48 гектаров. На новом складе будут хранить и распределять электротехнику и строительную продукцию. Площадь центра составит 55 тысяч квадратных метров.

«Инвестиции в проект оцениваются в 4,5 миллиарда рублей. В результате реализации проекта на предприятии будет создано около 500 рабочих мест для жителей Московской области», - сказала Екатерина Зиновьева.

Управляющая компания индустриального парка передала предприятию подготовленные участки, где уже обеспечили условия для проведения газа и электричества.

Предприниматели могут выбрать подходящее место для размещения бизнеса по ссылке.

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Заводы Дмитров Поддержка предпринимателей в Московской области

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