27 мая 2024, 12:35

Еще 6 библиотек с «оживающими» книгами и кинозалом откроют в Подмосковье за год

Медиасток.рф
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Новые «модельные» библиотеки появятся в Подмосковье в этом году. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова на создание шести интерактивных читальных залов планируется выделить порядка 115 миллионов рублей из регионального бюджета.

«Библиотеки Подмосковья сегодня становятся настоящими культурными центрами. Ежегодно появляется все больше „модельных“ библиотек, в которых вместо тихого зала с книжными стеллажами - современное, светлое пространство, где можно не только читать, но и участвовать в различных мастер-классах и мероприятиях - от литературных вечеров до курсов по программированию», - рассказал Брынцалов.

Он добавил, что в подмосковных библиотеках трудятся настоящие энтузиасты своего дела, которые с удовольствием помогут подобрать каждому читателю произведение по душе.

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Книги Мособлдума
27 мая 2024, 13:17
Более 3 тысяч домов Коломны подключили к газу по президентской программе
Мособлгаз
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Реализация программы «Социальная газификация» продолжается в Подмосковье. В ее рамках бесплатно проводят газовые сети до границ домовладений.

Так, в Коломне в программу социальной газификации вошел 101 населенный пункт, 100 из которых полностью догазифицировали, а жители округа заключили свыше трех тысяч договоров.

По данным Министерства энергетики Московской области, с начала реализации президентского проекта «Мособлгаз» построил свыше четырех тысяч километров новых газопроводов.

«Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тысячи домовладений» - отметил вице-губернатор Московской области - министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Напомним, ряд граждан могут подключить газ на льготных условиях. К ним относятся: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, пенсионеры, многодетные семьи и другие. Так, на данный момент в Московской области зарегистрировали свыше пяти тысяч заявок на льготное подключение, из их более двух тысяч уже одобрили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Коломна Газ Социальная газификация
27 мая 2024, 13:15
Еще два города стали побратимами Наро-Фоминска
Телеканал «360»
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К и без того внушительному списку городов-побратимов Наро-Фоминска прибавилось еще два. Побратимские отношения установлены с районом Сокольники города Москвы и городским округом Балтийск Калининградской области.

Председатель Совета депутатов Балтийского городского округа Калининградской области Николай Плюгин отметил важность нового сотрудничества. Теперь юные жители Наро-Фоминска смогут увидеть Калининградскую область, Балтийское море, ознакомиться с «Балтфлотом», а ребята из Балтийска - смогут посетить Подмосковье.

«Балтийск - это уникальный город, самая западная точка России. Поэтому нам очень важно ощущать, что за нами огромная и мощная страна, и что в этой стране у нас есть города-побратимы», - сказал Плюгин.

Среди давних побратимов Наро-Фоминска - старинная Вязьма, которой исполняется 778 лет, а также белорусский Бобруйск - город с 635-летней историей. Ну, а первому упоминанию села Фоминское, на месте которого возник Наро-Фоминск - 395 лет. Над установлением и научным подтверждением этой даты трудилась целая команда энтузиастов: историков и краеведов.

«Мы вместе полтора года находили историческую правду и нашли это первое упоминание, которое нам подтвердила Академия наук. Уже во второй раз мы отмечаем такой серьезный возраст нашего города - 395 лет. Наро-Фоминск - город с большой историей и с современным молодым обликом», - отметил заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

По традиции Дня города прошло награждение отличившихся жителей Наро-Фомиского городского округа. Званий «Почетный гражданин» удостоились ветеран Великой Отечественной войны Евгений Семенович Евдокимов и военный историк, кандидат исторических наук, Владимир Михайлович Мельников.

«Дорогие жители и гости нашего городского округа, дорогие наши побратимы! Я поздравляю всех с этим замечательным праздником. Сегодня мы отмечаем юбилей нашего любимого города, города-воина, города-труженика. Города с богатой историей», - сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Безупречным вокалом и отличными хореографическими номерами поздравили собравшихся творческие коллективы городов-побратимов.

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Наро-Фоминск
27 мая 2024, 13:07
Парк Мира в Коломне благоустроят к июлю
Министерство благоустройства Московской области
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Благоустройство парка Мира продолжается в Коломне. Там появится скейт-парк, детские площадки, новые скамейки и урны. Работы планируют завершить в июле этого года.

Как рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в этом году в парке проведут масштабную реконструкцию.

«Парк Мира является главной городской зоной отдыха и развлечений для разных групп лиц. Ранее здесь уже были частично проведены работы по благоустройству: восстановлены дорожки, высажены деревья, появилась большая детская игровая площадка. В этом году в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“ мы приступаем к масштабной реконструкции парка», - сказал он.

Общая площадь парка составляет 26 гектаров. В ходе благоустройства там обновят входные арки, фонтан, танцевальную площадку и сцену. На территории появится скейт-парк, велодорожка, камеры видеонаблюдения и новые фонари, скамейки, урны и теневые навесы.

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Коломна Благоустройство
27 мая 2024, 13:05
Администрация Павловского Посада поздравила выпускников школ
Медиасток.рф
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Последние звонки прозвучали для выпускников Павлово-Посадского городского округа. Администрация муниципалитета поздравила ребят с окончанием школьной поры.

Праздник прощания с беззаботным детством, любимыми учителями, школьными уроками и переменами, отметили и ученики других школ городского округа.

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В образовательных учреждениях Павловского Посада 24 мая прошли последние звонки. В среднюю школу № 18 имени Менчинского поздравить выпускников приехал первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов. Особенно трогательным моментом стало поздравление первоклассников.

Школы Павловский посад

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