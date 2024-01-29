Еще 6 аварийно опасных участков дорог ликвидировали в Подмосковье в 2023 году

Комплексы установили на участках федеральных трасс М-7 «Волга», М-9 «Балтия», ЦКАД, а также на региональных дорогах - Ильинском, Кубинском шоссе и улице Калинина. В прошлом году на этих участках зафиксировали 25 аварий с двумя погибшими и 32 пострадавшими.

После установки комплексов количество нарушений ПДД на этих участках снизилось на 40%. Заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик отметил положительное влияние комплексов на культуру вождения и дисциплинированность водителей.

Для анализа и прогнозирования аварийно-опасных участков дорог в Подмосковье используется программное обеспечение «Аналитический модуль БДД», которое позволяет учитывать и анализировать ДТП на основе данных из различных источников. Это позволяет разрабатывать эффективные меры для повышения безопасности и определять оптимальные места для установки технических средств контроля соблюдения ПДД.

В прошлом году в Московской области усилили контроль за соблюдением ПДД с помощью 600 отечественных комплексов фотовидеофиксации «Азимут 4», которые отличаются высокой производительностью и доступной стоимостью обслуживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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