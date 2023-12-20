20 декабря 2023, 11:15

Еще 585 медработников трудоустроились в Подмосковье по программе «Приведи друга»

Минздрав МО
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Программу «Приведи друга» запустили в Подмосковье в прошлом году, и за это время она показала высокую результативность. Благодаря действующим сотрудникам, в больницы и поликлиники региона трудоустроились 585 новых специалистов.

Смысл программы - во взаимовыгодном сотрудничестве. Больница получает нового специалиста, а приведший его сотрудник - денежную премию. За врача платят до 50 тысяч рублей, за фельдшера или медсестру - до 25 тысяч.

«В Подмосковье внедрен целый комплекс мер соцподдержки для медработников. Программы касаются и решения жилищного вопроса, и денежных выплат. Благодаря программе „Приведи друга“, в Подмосковье трудоустроились 585 медработников, из них более 330 - в этом году», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Больше всего сотрудников по программе устроились в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Раменского, Реутова и Пушкино.

Проект Московской области «Поликлиника. Перезагрузка» стал самым популярным по направлению «Здравоохранение» в рамках конкурса управленческих диагностик «Смарт Диалог». О важности развития здравоохранения в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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Здравоохранение Врачи Работа Медицина
20 декабря 2023, 11:36
Подмосковная компания получит льготный заем от ФРП в размере 60 миллионов рублей
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Беролюкс» получит льготный заем от Фонда развития промышленности Подмосковья. Более 60 миллионов рублей предприятие направит на приобретение технологического оборудования, его монтаж, наладку и подготовку к серийному выпуску продукции.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, выпуск продукции начнется уже в 2024 году. На новом предприятии появится свыше 300 рабочих мест.

Ранее компания ввела в эксплуатацию двухэтажное здание административно-бытового корпуса площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров. Напомним, общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет почти 1,3 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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Инвестиции
20 декабря 2023, 11:00
Форум о поддержке инвалидов-колясочников прошел в Подмосковье
Автор фото - Александра Степанова
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Форум инвалидов-колясочников «Качество жизни людей с инвалидностью. Опыт Подмосковья и регионов, как вектор развития в современных реалиях» прошел в Красногорске. На встрече обсудили вопросы доступности общественного транспорта, обеспечение техническими средствами реабилитации и другие важные аспекты.

«Огромная благодарность за те мероприятия, которые прошли, в том числе в этом году - большой фестиваль, пробег, за вашу инициативу в Пушкино с храмом, с его доступностью, за помощь бойцам СВО. Это серьезный вклад в развитие нашего большого региона», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

На встрече уделили особое внимание мерам поддержки участников СВО, передвигающихся на колясках, и их семьей. В форуме приняли участие около 50 инвалидов-колясочников, в том числе представители делегации из Ингушетии.

«Я благодарен Игорю Александровичу Гундерову, создавшему организацию „Колесница“, которая катится не только по Московской области, но и по всей стране. Он всегда ставит принципиальные вопросы, которые часто доходят до правительства», - подчеркнул председатель всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

На форуме представили выставку вспомогательных средств передвижения для маломобильных людей. По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой, подобные встречи - это отличная возможность обсудить проблемы и обратиться к госорганам, которые могут помочь реализовать те или иные проекты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции
20 декабря 2023, 10:47
Зимний выпуск журнала Мингосуправления Подмосковья посвятили цифровой безопасности
Unsplash
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Новый выпуск информационного издания «#конкуренTEAM. Люди. Бизнес. Технологии» опубликовали в Подмосковье. Темой номера стала цифровая безопасность бизнеса.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник рассказала, как защитить бизнес от мошенников и зачем нужна цифровая безопасность. Статью можно прочитать в свежем выпуске журнала «#конкуренTEAM. Люди. Бизнес. Технологии».

Читателям также расскажут о Системе быстрых платежей и цифровой трансформации сферы закупок. Будет интересная информация о земельных аукционах и первом в России бесплатном сервисе по поиску мест захоронений.

Электронную версию журнала можно прочитать по ссылке.

Номер подготовлен Комитетом по конкурентной политике Московской области.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

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Инвестиции
20 декабря 2023, 10:29
Передвижные эколаборатории совершили 91 выезд в Подмосковье в декабре
Фото ГКУ "Мособлэкомониторинг"
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Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинг» перевыполнили месячный план в декабре. Они совершили 91 выезд в округа и выполнили 50 поручений Минэкологии Московской области.

«До конца месяца мобильные эколаборатории ГКУ „Мособлэкомониторинг“ еще 65 раз выедут в городские округа с целью мониторинга воздуха, при том, что за декабрь они уже совершили 91 выезд», - заявил глава Минэкологии Тихон Фирсов.

Напомним, «Мособлэкомониторинг» установил 300 постов наблюдений за атмосферным воздухом в Подмосковье, 55 из них - в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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Экология

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