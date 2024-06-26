Еще 53 компании Подмосковья получили субсидию на маркетплейсы с начала года

Размер поддержки составляет до 500 тысяч рублей.

«С начала этого года субсидию на компенсацию затрат при выходе на маркетплейсы получили 53 предпринимателя, в том числе двое самозанятых. Общий объем поддержки составил 12,3 миллиона рублей. Бизнес может возместить затраты на оплату комиссии 13 крупнейших маркетплейсов, продвижение товаров и их доставку», - сказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Производитель бумажной продукции «Тишьюпром» стал одним из тех, кто получил субсидию. Подмосковье предоставило субсидию на 500 тысяч рублей для компенсации затрат на оплату комиссии, доставку и рекламу.

Индивидуальный предприниматель Мария Гуторова из Одинцова в этом году получила 52 тысячи, а в прошлом - 447 тысяч. Она занимается производством скотча, малярной ленты и другой полимерной продукции.

Узнать больше о субсидии можно на инвестиционном портале Московской области.

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