Еще 518 жителей Подмосковья стали почетными донорами

«Также важно отметить, что 98% донаций выполняются на безвозмездной основе. С начала года звание „Почетный донор России“ получили 518 человек, а всего в регионе проживает более 28 тысяч человек, удостоенных этого звания», - отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Узнать больше о правилах получения звания «Почетный донор России» можно на сайте Московского областного центра крови по ссылке.

Для удобства доноров Московский областной центр крови работает без выходных с 08:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37А. Актуальная информация для доноров доступна на сайте bloodcentr.ru и по телефону 8 (495) 305-77-00.