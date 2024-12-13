Еще 500 лифтов заменили в жилых домах Подмосковья с января

Более сотни юных фрязинцев пришли на площадь у дома культуры «Исток», чтобы окунуться в новогоднюю сказку. Здесь состоялось торжественное открытие главной новогодней елки.

В рамках программы губернатора Московской области «Зима в Подмосковье» ежегодно в регионе зимой проводятся праздничные мероприятия. В городских округах проходят развлекательные и спортивные события, а площадки проведения праздников украшают в едином стиле. Юных жителей в этот день поздравил глава округа Дмитрий Воробьев.

Детей и взрослых встречали аниматоры и ростовые куклы. Горожане принесли игрушки, сделанные своими руками для зеленой красавицы, и сообща нарядили ее. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями мультфильмов маленькие жители со всего округа собрались в хоровод и с помощью волшебных слов зажгли сказочные огоньки на новогодней елке.

А после представления на площади ребята погрузились в волшебный сказочный мир Востока, посмотрев спектакль «Путешествие Алладина». Постановку представила музыкально-драматическая студия «Выше радуги» дома культуры «Исток». Юные зрители получили множество ярких эмоций и впечатлений от музыкальной сказки.