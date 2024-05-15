Еще 50 земельных торгов прошло в Подмосковье за неделю

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в среднем на один лот претендовали четыре участника.

С 6 по 8 мая по самой высокой цене с молотка ушел земельный участок на улице Платонова в Чехове. Семь соток сдадут в аренду более чем за 10 миллионов рублей в год. За него боролись пять человек.

Ознакомиться со всеми доступными лотами жители могут на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

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