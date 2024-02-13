Еще 50 клиентов МосОблЕИРЦ выиграли по 3999 рублей за своевременную оплату ЖКУ
Итоги акции «Выигрывай с умной платежкой» подвели в Подмосковье. Генератор случайных чисел определил 50 победителей, каждый из которых получит по 3 999 рублей на лицевой счет «МосОблЕИРЦ».
Призы зачислены на лицевые счета победителей: 82163954, 89335136, 82518223, 39711746, 91130241, 87416021, 39823619, 87543077, 50009125, 89697943, 33825283, 85027079, 39916846, 86998969, 33508941, 40032694, 46008780, 86428055, 33771184, 86414409, 81743001, 33925735, 46003828, 33396625, 60001267, 40000037, 10054150, 32554122, 81050006, 33764782, 81553182, 86403669, 32754975, 34226772, 82277395, 85079482, 85052952, 86403506, 80511405, 34224139, 33770731, 89862956, 33921675, 80651766, 89124579, 90227829, 32797141, 33753889, 39713715, 81945785.
В МинЖКХ Подмосковья напомнили, что узнать о новых розыгрышах можно на сайте «МосОблЕИРЦ» в разделе «Акции».