Еще 50 километров новых тротуаров построят в Подмосковье до конца года

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Пешеходные переходы, построенные по новому стандарту, откроют еще в нескольких городских округах Подмосковья до конца года. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что это крытые объекты, оснащенные лифтами и адаптированные для комфорта инвалидов.

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«Уже 14 новых тротуаров обустроили в семи городских округах - Дмитрове, Балашихе, Раменском, Истре, Коломне, Лобне и Солнечногорске. Сейчас дорожники продолжают работы еще на 35 участках. Планируется до конца года построить более 50 километров новых тротуаров», - рассказал министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

Работы продолжаются, например, на улице Щекино в Волоколамске, и в поселке Правдинский на улице Лесной. В Орехово-Зуеве тротуар строят на улицах Гагарина и Пролетарской.