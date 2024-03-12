12 марта 2024, 18:04

Еще 50 адресных табличек установили на фасадах домов в Подмосковье с начала года

Пресс-служба ГУСТ МО
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Таблички с указанием улицы и номера дома важны не только для жителей, но и для навигации экстренных служб. С начала года под контролем инспекторов ГУСТ Московской области на фасадах МКД появилось еще 48 указателей.

Работы провели в 22 городских округах. Больше всего обращений поступило из Подольска. Новые таблички появились на улицах Маштакова (дома № 4А и № 5) и Советской (дом № 22/49), на Революционном проспекте (дом № 13). В Климовске указатели установили на фасаде дома № 2к1 в Больничном проезде.

Если на доме нет адресной таблички, об этом нужно сообщить в диспетчерскую службу управляющей компании или на портал ЕДС МО.

Подготовка дорожной сети к ремонту после завершения зимнего периода стартовала в Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева , с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
12 марта 2024, 17:57
Видеокамеры помогли устранить более 400 нарушений с переполненными урнами в Подмосковье с начала года
ГУСТ МО
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Камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали 417 случаев с переполненными урнами в Подмосковье с начала года. Все нарушения устранили.

В ГУСТ Московской области сообщили, что урны очистили в поселке имени Тельмана и на Лесной улице в Раменском, на 1-м Коммунистическом и 3-м Московском проезде в Домодедове, на улице Менделеева в Воскресенске и в других городских округах.

Найти нарушения помогли камеры «Безопасного региона». Управляющие компании оперативно устранили все замечания, чтобы избежать штрафов, выписанных в упрощенной форме.

Подготовка дорожной сети к ремонту после завершения зимнего периода стартовала в Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева , с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы ЖКХ Мусор
12 марта 2024, 17:51
Свыше 600 детских площадок обновят в Подмосковье в 2024 году
Министерство благоустройства Московской области
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В этом году в Подмосковье установят 132 новые детские площадки по программе губернатора. Еще более 500 обновят и приведут к современному стандарту.

«На территории Московской области появятся 132 новые губернаторские детские игровые площадки. А на 535 площадках произведут полную замену оборудования» , - рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Новые площадки будут двух типов: площадью 300 и 450 квадратных метров. На них установят игровые элементы, скамейки, урны, резиновое покрытие и ограждения. Оборудование заменят еще на 535 объектах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
12 марта 2024, 17:47
Подготовка парков к летнему сезону начнется в Подмосковье 18 марта
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Подмосковные парки начнут готовить к лету с 18 марта. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«В Московской области 194 парка. Важно обеспечить их комфорт, чистоту и безопасность. Весной нужно вовремя начать подготовку к летнему сезону», - отметил Михаил Хайкин.

До 27 марта нужно выявить дефекты благоустройства, а до 20 апреля - устранить их. Городские округа должны приступить к активной подготовке парков уже 18 марта.

Следует уделить внимание состоянию парковок и входных групп, газонов и фонарей, аттракционов и туалетов. Потребуется привести в порядок урны, скамейки, игровые элементы детских площадок.

Паркам нужно вовремя закупить инвентарь, инструменты, летнюю спецодежду для сотрудников, пополнить штат сезонными рабочими.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
12 марта 2024, 16:41
Глава Лобни Анна Кротова проконтролировала качество содержания дворовых территорий
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова продолжает лично контролировать состояние общественных пространств в городе. На этот раз она осмотрела территорию вокруг жилых домов на улице Калинина, 19а и 21.

Во время утреннего обхода глава пообщалась с жителями и председателем совета дома по улице Калинина, 19а. В ходе осмотра подвала обнаружили подтопление. Управляющую компанию обязали устранить поломку в течение трех дней.

В доме № 21 по улице Калинина решением жильцов мусоропровод несколько раз закрывался. Однако некоторые жители продолжают его использовать, нарушая общий порядок, а другие оставляют мусор в подъезде. Управляющей компании поручено провести очистку мусоропровода и окончательно закрыть мусороприемники.

Работа в режиме обходов ведется в Лобне ежедневно. В ней участвуют как глава города, так и ее профильные заместители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Лобня

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