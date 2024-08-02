Еще 5 заблудившихся грибников вывели из леса в Подмосковье за сутки

Заместитель ПСЧ-217 Валерий Прасолов рассказал, что в Систему-112 обратилась 33-летняя женщина. Она отправилась в лес за грибами в районе деревни Верейка городского округа Егорьевск и заблудилась. С ней были трое детей. Ситуация осложнялась тем, что мать подвернула ногу и не могла идти из-за острой боли.

Работники 217-й и 285-й пожарно-спасательных частей приступили к поиску. Они подавали звуковые сигналы и работали на оклик, прочесывая лесной массив. Потребовалось меньше часа на то, чтобы найти женщину и троих детей в возрасте шести, 12 и 13 лет.

Юных грибников успокоили и вывели к машине, где их ждали родственники. Получившую травму ноги женщину вынесли из леса на носилках и передали бригаде скорой помощи.

Начальник ПСЧ-270 Александр Белов добавил, что в этот же день за помощью обратилась 68-летняя женщина, которая пошла за грибами недалеко от СНТ «Саморядово» в Дмитровском округе. Набрав целое ведро, любительница тихой охоты поняла, что заблудилась.

Несмотря на то, что у пенсионерки был кнопочный телефон и низкий заряд на аккумуляторе, специалисты смогли с ней связаться и определить местоположение. Женщина послушно выполняла все рекомендации, и вскоре спасатели смогли ее найти. Спасатели довезли ее до СНТ, в ответ жительница написала благодарность дежурной смене и высоко оценила работу спасателей.

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