Еще 5 сирот в Видном получили льготные сертификаты на покупку жилья

В Подмосковье сироты могут получить собственное жилье, достигнув 18-летия. Среди ребят, получивших сертификаты, все уже определились с будущей профессией. Так, Екатерина Калюжная и Анастасия Соловьева учатся в медицинских вузах, Руслан Самойлов обучается на повара-кондитера, Маргарита Касаткина мечтает стать журналистом, а Инесса Овчинникова - актрисой.

«Уверен, такая поддержка от государства станет для юношей и девушек хорошим стартом в жизни и позволит смело смотреть в будущее», - отметил Станислав Каторов.

Напомним, сироты могут получить однокомнатную квартиру от муниципалитета или сертификат на эквивалентную сумму для самостоятельного выбора жилья.

«Всего в 2024 году в Ленинском округе собственное жилье обретут 14 ребят. На сегодняшний день пятеро из них уже выбрали себе квартиры, пятеро сегодня получили сертификаты, еще четверых обеспечим до конца года», - рассказал глава округа.

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