Еще 5 школьников получили первые паспорта в Ленинском округе

Церемонию провели в торжественной обстановке в здании администрации муниципалитета. Разделить с ребятами радость этого значимого в их жизни события пришли родители. Кроме документов, юноши и девушки получили на память сувениры от администрации Ленинского округа.

Глава муниципалитета пожелал школьникам успехов на всем дальнейшем жизненном пути. Он подчеркнул, что с получением паспорта у них появляются не только новые возможности, но и большая ответственность.

«Держа в руках свой первый паспорт, вы можете ощутить себя полноправным гражданином страны, почувствовать гордость, что вашей Родиной является Россия», - обратился к ребятам Станислав Каторов.

Всего в 2024 году в Ленинском округе первые в своей жизни паспорта получили 2885 школьников.