Еще 5 онлайн-услуг стали доступны на портале паллиативной помощи Подмосковья

«На портале стали доступны такие направления как самозапись в кабинет паллиативной медицинской помощи, оформление заявок на сестринский уход, обезболивание, выдачу оборудования для использования на дому, а также получение паллиативного статуса», - рассказала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Московской области Анна Шестакова.

На портале также появился раздел «Аптечные сети». Здесь можно выбрать адрес пациента, после чего сформируется список ближайших пунктов, где можно получить лекарства по рецепту.

В Подмосковье также работает горячая линия по паллиативной помощи. Звонить можно по номеру +7 (498) 683-83-83.

Кроме того, появился раздел «Аптечные сети». В нем необходимо вбить адрес пациента или район, после чего сформируется список ближайших аптек с адресами, телефонами и графиком работы, в которые можно обратиться с рецептом для получения лекарства