30 января 2025, 13:44

Еще 5 деревень газифицируют в Шатуре в 2025 году

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Свыше 300 километров новых газопроводов построят в Московской области в этом году. В Шатуре удастся газифицировать еще пять населенных пунктов.

«Голубое» топливо появится в домах жителей деревень Алексино-Туголес, Волосунино, Ворово, Гора и Шелогурово.

«Жители этих населенных пунктов смогут рассчитывать на подключение к газовым сетям в ближайшем будущем, что значительно повысит комфорт и качество жизни», - отметил заместитель главы муниципального округа Шатура Сергей Пигуль.

Работы по газификации пройдут в 20 муниципалитетах Московской области благодаря губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

Отметим, что газ по программе социальной газификации проведут до границ земельных участков бесплатно. Затем жители смогут подключить свои дома.

Ранее мы рассказывали о том, что ветерану в Шатуре бесплатно заменили газовую плиту.

Шатура Социальная газификация
30 января 2025, 13:37
Подмосковные легкоатлеты выиграли 5 медалей на первенстве России
Всероссийская федерация легкой атлетики
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Подмосковные спортсмены выиграли пять медалей на первенстве России по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет. Они завоевали три золота, одно серебро и одну бронзу.

Как сообщили в региональном Минспорте, золотые медали получили Анастасия Пшеничная, Анастасия Шкурина и Александра Морозова.

Серебряную награду выиграл Максим Захаров, который выступил в дисциплине в беге на 60 метров с барьером. Ему удалось поставить личный рекорд и преодолеть дистанцию за 7,99 секунды.

В рамках первенства также прошли всероссийские соревнования. На них бронзу получила Юлия Гринько.

Турниры прошли в Тюмени с 28 по 30 января в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В них участвовали свыше 600 человек из 60 регионов.

Спортсмены
30 января 2025, 13:32
Глава Волоколамска провела встречу с руководством местного сельхозпредприятия
Пресс-служба администрации Волоколамского округа
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Вопросы поддержки производства обсудили на встрече представители компании «Лама Торф» и глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова. Темы разговора касались разных аспектов работы предприятия.

Компания работает в Волоколамске более 10 лет. У нее выстроена собственная логистическая система.

Производство оснащено современным итальянским оборудованием. Предприятие создает смеси для всех видов растений как открытого, так и закрытого грунта.

«Лама Торф» работает на все категории покупателей. К примеру, экономичная марка «Наша дача» популярна у садоводов и огородников, линейка грунтов «Богатырь» подходит для рассады, а «Четыре сезона» - для любых садовых и комнатных растений.

«Мы гордимся тем, что руководство компании придерживается политики трудоустройства местных жителей. Большинство сотрудников - волоколамцы. Кроме того, „Лама Торф“ оказывает помощь участникам специальной военной операции», - отметила Наталья Козлова.

Сельское хозяйство Волоколамск
30 января 2025, 13:24
Мужчину с 5-сантиметровым камнем в почке спасли в больнице Балашихи
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Мужчина в возрасте 50 лет поступил в больницу в Балашихе с жалобами на острую боль в средней части спины. У него выявили коралловидный камень в почке размером пять сантиметров.

Ранее мужчине диагностировали мочекаменную болезнь и много раз предлагали провести операцию, однако он откладывал лечение из-за отсутствия серьезных симптомов.

По словам уролога Алексея Толмачева, в левой почке у мужчины образовался камень, который занимал почти всю полость органа. Ему провели малоинвазивную операцию через небольшой прокол в пояснице.

«Через небольшой прокол в пояснице диаметром около пяти миллиметров мы под УЗИ-контролем измельчили камень специальным лазером на более мелкие части и постепенно извлекли его, сохранив функцию почки. Такой метод почти полностью исключает риск возникновения кровотечений, воспалений и травматизации структуры почки», - поделился врач.

Мужчину уже выписали, он будет наблюдаться у специалистов амбулаторно.

Больницы Врачи Балашиха
30 января 2025, 13:17
Строительство газовой котельной для станции узла «Деснинский» начали в Подольске
Пресс-служба администрации Подольска
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Газовую котельную для станции водоподготовки построят в Подольске. В округе продолжается модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Обновлениями занимаются специалисты «Водоканала» благодаря инвестиционной программе. Так, в прошлом году провели водовод и канализацию от деревни Булатово, водопровод от микрорайона Львовский до деревни Алтухово и поселка радиоцентра «Романцево».

«Планы на 2025-й остаются не менее масштабными. Предстоит бурение артезианских скважин на ВЗУ „Мочинский“, прокладка участка водовода вблизи насосной станции „Гулево“ и реконструкция блока биологической очистки городских очистных сооружений», - отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Капитально отремонтируют насосные станции «Школьная» и «Товарная», станцию № 13 в Климовске, завершат возведение системы ливневой канализации в районе деревни Лемешово. Также в округе продолжат контролировать качество стоков, сбрасываемых в систему канализации, выявлять бесхозные участки.

Еще одно из направлений работы - укрепление сотрудничества администрации округа со специалистами «Подольской теплосети».

Подольск ЖКХ

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