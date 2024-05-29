Еще 482 стенда с правилами пожарной безопаности установлили в лесах Подмосковья

Новая поликлиника в жилом комплексе «Столичный» в микрорайоне Саввино в Балашихе готова на 96%. Основные работы завершены, медицинское учреждение откроют осенью.

Поликлиника будет принимать взрослых и детей, она рассчитана на 670 посещений в смену. Пациентов будут принимать врачи многих специальностей. Это педиатры, кардиолог, хирург, эндокринолог, уролог-андролог, акушер-гинеколог и другие специалисты. Также будут кабинеты неотложной помощи, помещение для забора анализов, отделение восстановительного лечения и функциональной диагностики.

Внутри помещения сейчас идут работы по чистовой отделке. Также приводят в порядок территорию поликлиники, завозят и устанавливают оборудование.

Возле новой поликлиники также откроют станцию скоро медицинской помощи.

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