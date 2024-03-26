Еще 46 жителей Подмосковья переселили из аварийных домов за неделю
Свыше 800 квадратных метров аварийного жилья расселили в Шатуре и Сергиевом Посале за неделю. За это время 46 человек получили компенчации или переехали в новые квартиры.
Как расскаали в Минстрое Подмосковья, дома расселяют по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
«Из аварийного жилья переселены 46 человек. На прошедшей неделе по нацпроекту „Жилье и городская среда“ было расселено 18 аварийных помещений в двух округах Подмосковья», - сообщили в ведомстве.
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